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07:59 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Стиснув зубы и тихо матерясь, уссурийцы начали эвакуацию из зон подтопления

Фоторепортаж.

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Владивосток, 7 августа, PrimaMedia.

Тропический ливень за ночь и утро 7 августа превратил улицы Уссурийска в реки. В долинах малых рек (Раковка, Комаровка, Борисовка) и в долине реки Раздольная начался резкий подъем воды, что привело к подтоплению жилых домов в городе и окрестных сел. Реки вышли из берегов неожиданно и быстро — всего за несколько минут вода разлилась по прибрежным микрорайонам. Повсеместно началась эвакуация людей, животных и имущества. Сил МЧС на все объекты не хватает, поэтому, люди, стиснув зубы и тихо матерясь, начали эвакуироваться самостоятельно. На территории Уссурийского городского округа с 10.00 по местному времени объявлена чрезвычайная ситуация муниципального характера. ИА UssurMedia подготовило фоторепортаж с места событий, сообщает ИА PrimaMedia.

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