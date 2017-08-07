На трассе «Ейск-Азов» столкнулись четыре автомобиля
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2104, поворачивая налево, не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с ВАЗ-2110.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2104, поворачивая налево, не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с ВАЗ-2110.
В результате ДТП второй автомобиль отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с еще двумя машинами — ВАЗ-2110 и Nissan Almera.
В результате пострадали и были госпитализированы 4 человека, все они находись в отечественных автомобилях.
По факту ДТП донское ГИБДД проводит проверку, сообщает