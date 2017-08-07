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09:21 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На трассе «Ейск-Азов» столкнулись четыре автомобиля

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2104, поворачивая налево, не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с ВАЗ-2110.

В результате ДТП второй автомобиль отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с еще двумя машинами — ВАЗ-2110 и Nissan Almera.

В результате пострадали и были госпитализированы 4 человека, все они находись в отечественных автомобилях.

По факту ДТП донское ГИБДД проводит проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

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