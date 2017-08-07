Пропавшая в Бахрейне казахстанка вернулась домой
Пропавшая в Бахрейне казахстанка Тагина Хайтметова вернулась домой, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Пропавшая в Бахрейне казахстанка Тагина Хайтметова вернулась домой, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Данную информацию подтвердил руководитель
«Девушка нашлась, она самостоятельно вернулась в Казахстан и сейчас находится в окружении своих родных. По словам родителей, чувствует себя нормально», — отметил Ануар Жайнаков.
Руководитель
«Наш консул отправился в Бахрейн, встречался с руководством местной полиции и постоянно был на контакте с полицией. Полиция провела все розыскные мероприятия, они отправились в гостиницу, где могла находиться девушка. Они провели там обыск. По нашему мнению, активные поиски ее родителей, активные поиски полиции и посольства Казахстана способствовали возвращению девушки на родину», — добавил Ануар Жайнаков.
По его словам, 24-летняя девушка получила психологическую травму и нуждается в поддержке родных. Пока не известны все обстоятельства произошедшего.
«Если девушка обратится с заявлением на тех лиц, которые, возможно, насильно ее удерживали в Бахрейне, то мы окажем ей необходимое содействие. Направим заявление в правоохранительные органы Бахрейна для привлечения к ответственности злоумышленников», — добавил руководитель
1 августа этого года родители Тагины Хайтметовой обратились в МИД Казахстана с просьбой оказать содействие в поиске пропавшей дочери, которая 27 июля вылетела из Астаны в Дубай, откуда направилась в Бахрейн. С 29 июля астанчанка перестала выходить на связь с родными.