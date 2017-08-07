Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киев готовят к «большому размену» с Москвой – экс-министр Украины
Умеренные возлияния грозят ожирением
Украина отказалась верить в завершение строительства моста в Крым
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
«Париж сала нэ купуэ. А шо Лондон, тоже?»: Песков об Украине и ЕС
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Ni называет новейший истребитель РФ «пустой тратой времени»
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
14События недели в фотографиях
07:42 (мск), источник: Tengrinews

Пропавшая в Бахрейне казахстанка вернулась домой

Пропавшая в Бахрейне казахстанка Тагина Хайтметова вернулась домой, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Данную информацию подтвердил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

«Девушка нашлась, она самостоятельно вернулась в Казахстан и сейчас находится в окружении своих родных. По словам родителей, чувствует себя нормально», — отметил Ануар Жайнаков.

Руководитель пресс-службы МИДа отметил, что казахстанские дипломаты предприняли максимально возможные меры в поиске пропавшей девушки.

«Наш консул отправился в Бахрейн, встречался с руководством местной полиции и постоянно был на контакте с полицией. Полиция провела все розыскные мероприятия, они отправились в гостиницу, где могла находиться девушка. Они провели там обыск. По нашему мнению, активные поиски ее родителей, активные поиски полиции и посольства Казахстана способствовали возвращению девушки на родину», — добавил Ануар Жайнаков.

По его словам, 24-летняя девушка получила психологическую травму и нуждается в поддержке родных. Пока не известны все обстоятельства произошедшего.

«Если девушка обратится с заявлением на тех лиц, которые, возможно, насильно ее удерживали в Бахрейне, то мы окажем ей необходимое содействие. Направим заявление в правоохранительные органы Бахрейна для привлечения к ответственности злоумышленников», — добавил руководитель пресс-службы МИД РК.

1 августа этого года родители Тагины Хайтметовой обратились в МИД Казахстана с просьбой оказать содействие в поиске пропавшей дочери, которая 27 июля вылетела из Астаны в Дубай, откуда направилась в Бахрейн. С 29 июля астанчанка перестала выходить на связь с родными.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Тенге укрепляется третий торговый день подряд
Тиллерсон назвал срок ответа США на сокращение дипмиссий в РФ
Рогозин анонсировал отмену льгот зарубежным авиапроизводителям
КНДР отвергла предложения Южной Кореи по налаживанию отношений
Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни девяти человек
Карла дель Понте покинет комиссию ООН по правам человека в Сирии
Суд продлил арест экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Глава МИД: Польша не хочет принимать беженцев с Ближнего Востока
Спорт
«Зенит» надругался над «Спартаком»: Манчини унизил Карреру В главном матче года главный претендент на новое чемпионство разнес действующего чемпиона
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Нелегальные кредиторы крадут квартиры россиян
Москва уточнила сроки запуска ЦКАД
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь