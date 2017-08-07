Пропавшая в Бахрейне казахстанка вернулась домой

Источник: Tengrinews

Данную информацию подтвердил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

«Девушка нашлась, она самостоятельно вернулась в Казахстан и сейчас находится в окружении своих родных. По словам родителей, чувствует себя нормально», — отметил Ануар Жайнаков.

Руководитель пресс-службы МИДа отметил, что казахстанские дипломаты предприняли максимально возможные меры в поиске пропавшей девушки.

«Наш консул отправился в Бахрейн, встречался с руководством местной полиции и постоянно был на контакте с полицией. Полиция провела все розыскные мероприятия, они отправились в гостиницу, где могла находиться девушка. Они провели там обыск. По нашему мнению, активные поиски ее родителей, активные поиски полиции и посольства Казахстана способствовали возвращению девушки на родину», — добавил Ануар Жайнаков.

По его словам, 24-летняя девушка получила психологическую травму и нуждается в поддержке родных. Пока не известны все обстоятельства произошедшего.

«Если девушка обратится с заявлением на тех лиц, которые, возможно, насильно ее удерживали в Бахрейне, то мы окажем ей необходимое содействие. Направим заявление в правоохранительные органы Бахрейна для привлечения к ответственности злоумышленников», — добавил руководитель пресс-службы МИД РК.