В Приморье подтопление начинается уже в четвертом районе

Источник: РИА Новости

Прошедшие ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа. На утро понедельника были отменены 15 краевых автобусных рейсов. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены ряд электричек.

«В Михайловском районе начинается подтопление приусадебных участков в селе Михайловка и посёлке Новошахтинский», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Хасанском районе отсутствует телефонная связь. В районе устраняются аварии на электросетях.