Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Названа причина массовой драки в воинской части на Урале
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Лиза Пескова в платье от дочери Кадырова возмутила Сеть (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
СМИ раскрыли возможную причину ухода Малахова с «Первого канала»
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона
Фото дня: водитель забыл в машине бутылку йогурта
Что делать во время жары: советы водителям
«Париж сала нэ купуэ»: Песков высмеял ассоциацию Украины с ЕС
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Ni называет новейший истребитель РФ «пустой тратой времени»
Басурин: Аваков готовит госпереворот на Украине
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
14События недели в фотографиях
08:04 (мск), источник: РИА Новости

В Приморье подтопление начинается уже в четвертом районе

ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Подтопление начинается уже в четвертом районе Приморья после мощных ливней, сообщает администрация края.

Источник: РИА Новости

Прошедшие ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа. На утро понедельника были отменены 15 краевых автобусных рейсов. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены ряд электричек.

«В Михайловском районе начинается подтопление приусадебных участков в селе Михайловка и посёлке Новошахтинский», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Хасанском районе отсутствует телефонная связь. В районе устраняются аварии на электросетях.

«Разрушены мосты возле сел Раздольное и Тихий. В Надеждинском районе наблюдается перелив через дорожное полотно высотой до 10−15 сантиметров на 24 и 11 километрах автодороги Раздольная-Хасан без ограничения движения. На 24 километре трассы произошел сход грунта на полотно дороги, движение временно остановлено», — говорится в сообщении. На место обвала отправлена бригада рабочих для расчистки дороги.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Двух жителей Приморья осудили за вовлечение подростков в торговлю героином
Тиллерсон назвал срок ответа США на сокращение дипмиссий в РФ
Рогозин анонсировал отмену льгот зарубежным авиапроизводителям
КНДР отвергла предложения Южной Кореи по налаживанию отношений
Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни девяти человек
Карла дель Понте покинет комиссию ООН по правам человека в Сирии
Суд продлил арест экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Глава МИД: Польша не хочет принимать беженцев с Ближнего Востока
Спорт
«Зенит» надругался над «Спартаком»: Манчини унизил Карреру В главном матче года главный претендент на новое чемпионство разнес действующего чемпиона
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Эротические дивы: главные европейские актрисы 60–70-х Их обожали великие режиссеры и снимали в своих культовых фильмах — вспоминаем легендарных европейских актрис, навсегда изменивших кинематограф и ставших эталонами красоты и секс-символами на все времена
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына Фанаты певицы опасаются, что мальчик вольется в ряды так называемой «золотой молодежи».
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь