В Приморье подтопление начинается уже в четвертом районе
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Подтопление начинается уже в четвертом районе Приморья после мощных ливней, сообщает администрация края.
ВЛАДИВОСТОК, 7 авг — РИА Новости. Подтопление начинается уже в четвертом районе Приморья после мощных ливней, сообщает администрация края.
Прошедшие ливни подтопили уже семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, перемыты дороги, село Кроуновка уже второй раз за лето оказалось отрезанным от внешнего мира. Нарушено транспортное сообщение еще с семью селами Уссурийского округа. На утро понедельника были отменены 15 краевых автобусных рейсов. Три пассажирских поезда задержаны
«В Михайловском районе начинается подтопление приусадебных участков в селе Михайловка и посёлке Новошахтинский», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что в Хасанском районе отсутствует телефонная связь. В районе устраняются аварии на электросетях.
«Разрушены мосты возле сел Раздольное и Тихий. В Надеждинском районе наблюдается перелив через дорожное полотно высотой до 10−15 сантиметров на 24 и 11 километрах автодороги