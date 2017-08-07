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11:57 (мск), источник: Вести - Красноярск

В центральных районах края подсчитывают убытки после урагана

Красноярцы и жители центральных районов края подсчитывают убытки после ненастных выходных. Крупный град выпал в городе Бородино. А в аэропорту Емельяново сильным ветром снесло крышу одного из складов. Под обрушение деревянных конструкций попали 10 автомобилей.

Источник: Вести - Красноярск

Красноярцы и жители центральных районов края подсчитывают убытки после ненастных выходных. Сильный град выпал в городе Бородино, видео нам прислали местные жители. По их словам, у одной из школ разрушена крыша.

«Урожай и машины побило. В огородах теплицы побило. В школе, видимо, ремонт некачественно сделали и крышу снесло», — рассказала жительница г. Бородино Ольга Ивановна.

А в аэропорту Емельяново из-за сильного ветра снесло крышу одного из складов. Под обрушение деревянных конструкций попали десять автомобилей. У некоторых машин разбиты стёкла и сильные вмятины на крышах. На дачах рядом с воздушной гаванью выпал крупный град — льдом побило урожай.


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