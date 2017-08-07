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09:38 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом пенсионер сгорел во взорвавшемся авто на ходу

67-летний мужчина сгорел в своей машине на ходу в Котельниковском районе Волгоградской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в правоохранительных органах, до того, как автомобиль загорелся, пенсионер заправил газовый баллон на АЗС, положил его в багажник и уехал. Через некоторое время его машина взорвалась на улице Войкова и загорелась. Мужчина не успел выбраться из авто и сгорел заживо.

Правоохранители предполагают, что причиной взрыва стала утечка газа. Вероятно, вентиль был плохо закручен, а мужчина решил закурить в салоне. В настоящее время проводится проверка по факту смерти пенсионера.

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