Под Волгоградом пенсионер сгорел во взорвавшемся авто на ходу

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в правоохранительных органах, до того, как автомобиль загорелся, пенсионер заправил газовый баллон на АЗС, положил его в багажник и уехал. Через некоторое время его машина взорвалась на улице Войкова и загорелась. Мужчина не успел выбраться из авто и сгорел заживо.