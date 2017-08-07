Под Волгоградом пенсионер сгорел во взорвавшемся авто на ходу
67-летний мужчина сгорел в своей машине на ходу в Котельниковском районе Волгоградской области.
67-летний мужчина сгорел в своей машине на ходу в Котельниковском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в правоохранительных органах, до того, как автомобиль загорелся, пенсионер заправил газовый баллон на АЗС, положил его в багажник и уехал. Через некоторое время его машина взорвалась на улице Войкова и загорелась. Мужчина не успел выбраться из авто и сгорел заживо.
Правоохранители предполагают, что причиной взрыва стала утечка газа. Вероятно, вентиль был плохо закручен, а мужчина решил закурить в салоне. В настоящее время проводится проверка по факту смерти пенсионера.