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08:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Четверо человек погибли на пожаре в жилом доме в Зиме в Иркутской области

Следователи начали проверку по данному факту.

Источник: IrkutskMedia.ru

Четверо человек погибли в результате пожара в жилом доме на улице Лермонтова в Зиме в Иркутской области сегодня ночью, 7 августа. Следователи организовали проверку по факту случившегося. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По информации дежурного МЧС, несовершеннолетних среди погибших нет. Личности пострадавших установлены: это хозяева дома — муж и жена, а также их 18-летний сын и женщина, находившаяся в гостях.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении пресс-службы.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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