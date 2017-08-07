Четверо человек погибли на пожаре в жилом доме в Зиме в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Четверо человек погибли в результате пожара в жилом доме на улице Лермонтова в Зиме в Иркутской области сегодня ночью, 7 августа. Следователи организовали проверку по факту случившегося. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По информации дежурного МЧС, несовершеннолетних среди погибших нет. Личности пострадавших установлены: это хозяева дома — муж и жена, а также их 18-летний сын и женщина, находившаяся в гостях.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем», — говорится в сообщении пресс-службы.