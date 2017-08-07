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08:36 (мск), источник: Губерния онлайн

Автолюбитель сначала продал машину хабаровчанину, а потом угнал ее

У жителя Южного микрорайона Хабаровска угнали иномарку.

По словам потерпевшего, он припарковал автомобиль около подъезда своего дома, а утром не обнаружил его на месте. Машина была оборудована охранной системой, однако тревожные сигналы на пульт не поступали. Ущерб заявитель оценил в 150 тысяч рублей.

Выяснилось, что машину украл ее бывший владелец. Несколько месяцев назад молодой человек продал иномарку потерпевшему, однако не отдал ему запасной пульт от штатной сигнализации. Автомобиль он угнал, воспользовавшись дубликатом охранного оборудования. 24-летнего фигуранта задержали, когда он управлял чужой машиной. Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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