Прокуратура защитит приморцев, пострадавших при паводках
В Приморье организована «горячая линия» по вопросам, связанным с эффективной защитой прав граждан. Телефон региональной прокуратуры:
В Приморье организована «горячая линия» по вопросам, связанным с эффективной защитой прав граждан. Телефон региональной прокуратуры:
В целях защиты прав граждан, пострадавших в результате паводковой ситуации, и государственных интересов прокуратура Приморья взяла на контроль исполнение требований действующего законодательства органами местного самоуправления, правоохранительными и контролирующими органами в период ликвидации последствий наводнения.
В рамках проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов по оповещению населения о приближающихся неблагоприятных погодных явлениях.
В Приморье организована «горячая линия» по вопросам, связанным с эффективной защитой прав граждан.
Для оперативного приема сообщений от граждан о нарушении их прав, а также о незаконных действиях (бездействии) должностных лиц при устранении последствий наводнения и оказании помощи населению открыта «горячая линия» региональной прокуратуры
— Уссурийской городской прокуратуры
— прокуратуры Надеждинского района (42334) 2−01−72.
— прокуратуры Михайловского района 8 (42346) 2−37−00.
— прокуратуры Хасанского района (42331) 47−27−6.
Кроме этого, на территориях, пострадавших от проливных дождей, районными прокурорами организованы и проводятся личные приемы граждан по вопросам защиты их прав.