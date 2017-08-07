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08:37 (мск), источник: Вести Приморье

Прокуратура защитит приморцев, пострадавших при паводках

В Приморье организована «горячая линия» по вопросам, связанным с эффективной защитой прав граждан. Телефон региональной прокуратуры: 8 (423) 240−62−04. В Уссурийске: 8 (4234) 32−10−78, Надеждинском районе: (42334) 2−01−72, Михайловском районе: 8 (42346) 2−37−00, Хасанском районе: (42331) 47−27−6.

Из-за прошедших проливных дождей в регионе были затоплены многие дороги, несколько населенных пунктов оказались отрезаны от центра. В некоторых районах нарушено энергоснабжение, размыты дороги, подтоплены приусадебные участки, дома.

Из-за ливней оказались затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском, Надеждинском и Михайловском районах. Сложная ситуация наблюдается в Уссурийском городском округе, где уже введен режим ЧС.

В целях защиты прав граждан, пострадавших в результате паводковой ситуации, и государственных интересов прокуратура Приморья взяла на контроль исполнение требований действующего законодательства органами местного самоуправления, правоохранительными и контролирующими органами в период ликвидации последствий наводнения.

В рамках проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов по оповещению населения о приближающихся неблагоприятных погодных явлениях.

В Приморье организована «горячая линия» по вопросам, связанным с эффективной защитой прав граждан.

Для оперативного приема сообщений от граждан о нарушении их прав, а также о незаконных действиях (бездействии) должностных лиц при устранении последствий наводнения и оказании помощи населению открыта «горячая линия» региональной прокуратуры 8 (423) 240−62−04, а также соответствующих территориальных прокуратур:

— Уссурийской городской прокуратуры 8 (4234) 32−10−78.

— прокуратуры Надеждинского района (42334) 2−01−72.

— прокуратуры Михайловского района 8 (42346) 2−37−00.

— прокуратуры Хасанского района (42331) 47−27−6.

Кроме этого, на территориях, пострадавших от проливных дождей, районными прокурорами организованы и проводятся личные приемы граждан по вопросам защиты их прав.

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