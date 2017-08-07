Прокуратура защитит приморцев, пострадавших при паводках

Из-за прошедших проливных дождей в регионе были затоплены многие дороги, несколько населенных пунктов оказались отрезаны от центра. В некоторых районах нарушено энергоснабжение, размыты дороги, подтоплены приусадебные участки, дома.

Из-за ливней оказались затопленными несколько населенных пунктов в Хасанском, Надеждинском и Михайловском районах. Сложная ситуация наблюдается в Уссурийском городском округе, где уже введен режим ЧС.

В целях защиты прав граждан, пострадавших в результате паводковой ситуации, и государственных интересов прокуратура Приморья взяла на контроль исполнение требований действующего законодательства органами местного самоуправления, правоохранительными и контролирующими органами в период ликвидации последствий наводнения.

В рамках проверки будет дана оценка действиям уполномоченных органов по оповещению населения о приближающихся неблагоприятных погодных явлениях.

В Приморье организована «горячая линия» по вопросам, связанным с эффективной защитой прав граждан.

Для оперативного приема сообщений от граждан о нарушении их прав, а также о незаконных действиях (бездействии) должностных лиц при устранении последствий наводнения и оказании помощи населению открыта «горячая линия» региональной прокуратуры 8 (423) 240−62−04 , а также соответствующих территориальных прокуратур:

— Уссурийской городской прокуратуры 8 (4234) 32−10−78 .

— прокуратуры Надеждинского района (42334) 2−01−72.

— прокуратуры Михайловского района 8 (42346) 2−37−00.

— прокуратуры Хасанского района (42331) 47−27−6.