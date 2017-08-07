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09:15 (мск), источник: VN.ru

Киллер Челентано предстанет перед судом за четыре убийства

Уголовное дело в отношении Анатолия Радченко, участника преступной группировки Александра Трунова, передано в Новосибирский областной суд, сообщил заместитель генерального прокурора РФ Иван Семчишин.

Анатолий Радченко, известный в криминальных кругах под прозвищем Челентано, был экстрадирован в Новосибирск из Австрии два года назад. На родине его считают руководителем группы киллеров и обвиняют как минимум в четырех убийствах.

Радченко входил в преступную группировку, которую возглавлял Александр Трунов. Согласно обвинительному приговору, Трунов к началу 1997 года создал в Новосибирске банду, которая орудовала до 2009 года.

Как ранее сообщала Генпрокуратура, участники банды по указанию Трунова и Радченко совершали тяжкие и особо тяжкие преступления, убийства неугодных им или оказывавших противодействие преступному сообществу лиц. На вооружении «труновских» находилось и использовалось незаконно приобретенное огнестрельное оружие. Радченко инкриминированы организация трех покушений на убийства и четыре убийства.

Члены «труновской группировки» были приговорены 25 декабря 2012 года к длительным срокам лишения свободы. Однако в 2009 году при задержании членов банды Радченко удалось скрыться. Он разыскивался российской полицией и Интерполом и в феврале 2014 года был задержан спецслужбами Австрии с поддельным паспортом на имя гражданина Чехии.

«Челентано» обвиняется в организации преступной группировки, бандитизме, убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия, вымогательстве, мошенничестве.

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