На ул. Невского произошло ДТП с участием двух такси
В областном центре утром в понедельник произошло ДТП на ул. Невского.
В областном центре утром в понедельник произошло ДТП на ул. Невского.
Столкнулись три машины, сообщает очевидец в группе Сообщества автомобилистов Калининграда и области «ВКонтакте».
Два попавших в дорожную аварию авто — машины такси, обе находятся на газоне. ДТП случилось в районе дома № 105 (ориентир — перекресток с ул. Артиллерийской), движение слегка затруднено в сторону центра города.