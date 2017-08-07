В Самаре на улице Шмидта лоб в лоб столкнулись два внедорожника

В воскресенье, 6 августа, в Самаре на улице Шмидта произошло серьезное ДТП. Как сообщает группа «ДТП Самара», водитель внедорожника «Мерседес», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, ускорился и, не справившись с управлением, снес несколько припаркованных машин. После этого он лоб в лоб влетел в «Шевроле Нива». Данных о пострадавших нет. Внедорожники получили серьезные механические повреждения.