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09:49 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на улице Шмидта лоб в лоб столкнулись два внедорожника

По предварительным данным, водитель одного из авто был пьян.

В воскресенье, 6 августа, в Самаре на улице Шмидта произошло серьезное ДТП. Как сообщает группа «ДТП Самара», водитель внедорожника «Мерседес», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не остановился по требованию сотрудников ГИБДД, ускорился и, не справившись с управлением, снес несколько припаркованных машин. После этого он лоб в лоб влетел в «Шевроле Нива». Данных о пострадавших нет. Внедорожники получили серьезные механические повреждения.

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