Четырехлетний ребенок выпал из окна в Уссурийске
В настоящее время мальчик находится в реанимации.
В настоящее время мальчик находится в реанимации.
Владивосток, 7 августа, PrimaMedia.
Четырехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа пятиэтажного жилого дома на улице Чичерина в Уссурийске, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на
Куда смотрят родители: шесть малолетних детей в Приморье выпали из окна с начала июля.
Прибывшие на место происшествия медики транспортировали мальчика в городскую больницу.
Как сообщили в инспекции по делам несовершеннолетних, семья ребенка характеризуется положительно, на учете в органах внутренних дел не состоит.
По данному факту проводится проверка.