Четырехлетний ребенок выпал из окна в Уссурийске

Владивосток, 7 августа, PrimaMedia.

Четырехлетний ребенок выпал из окна третьего этажа пятиэтажного жилого дома на улице Чичерина в Уссурийске, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД края. В настоящее время мальчик находится в реанимации. Полиция проводит проверку по факту несчастного случая.

Куда смотрят родители: шесть малолетних детей в Приморье выпали из окна с начала июля.

Следственно-оперативная группа отдела полиции установила, что в момент происшествия мать вышла в соседнюю комнату. Ребенок, оставшись без присмотра, встал на подлокотник дивана, с которого перебрался на подоконник и, открыв настежь окно, вместе с москитной сеткой выпал на тротуар. На улице ребенка сразу обнаружили прохожие, которые вызвали скорую медицинскую помощь и полицию.

Прибывшие на место происшествия медики транспортировали мальчика в городскую больницу.

Как сообщили в инспекции по делам несовершеннолетних, семья ребенка характеризуется положительно, на учете в органах внутренних дел не состоит.