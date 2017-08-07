Мужчина осужден за попытку сжечь дом соседей

В полицию обратилась хозяйка дома. Женщина обнаружила возгорание в сенях и самостоятельно потушила пламя.



Вскоре сотрудники полиции установили, что причиной пожара был поджог. Подозреваемый — сосед потерпевшей, который пошел на преступление из-за личной неприязни.



Пьяный мужчина незаконно проник в сени дома через незапертую дверь и облил пол принесенным с собой бензином. Потом он поджег его. Дождавшись, когда огонь разгорится, сосед скрылся.



По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.



Суд с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору назначил гражданину наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.





