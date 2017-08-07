Мужчина осужден за попытку сжечь дом соседей
В Бардымском районе суд рассмотрел уголовное дело ранее судимого 41-летнего местного жителя. В марте 2017 года он напился, пробрался к соседям и пытался сжечь их дом.
В Бардымском районе суд рассмотрел уголовное дело ранее судимого 41-летнего местного жителя. В марте 2017 года он напился, пробрался к соседям и пытался сжечь их дом.
В полицию обратилась хозяйка дома. Женщина обнаружила возгорание в сенях и самостоятельно потушила пламя.
Вскоре сотрудники полиции установили, что причиной пожара был поджог. Подозреваемый — сосед потерпевшей, который пошел на преступление
Пьяный мужчина незаконно проник в сени дома через незапертую дверь и облил пол принесенным с собой бензином. Потом он поджег его. Дождавшись, когда огонь разгорится, сосед скрылся.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.
Суд с учетом неотбытой части по ранее вынесенному приговору назначил гражданину наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.