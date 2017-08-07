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09:59 (мск), источник: Вести - Пермь

Пермские водители задержали неадекватного таксиста

Таксист из службы «Везет» был мертвецки пьян.

Руководство ГИБДД Пермского края выразило благодарность тем неравнодушным жителям, которые помогли задержать опасного таксиста из службы «Везет». Как рассказывают очевидцы, на перекрестке Стахановской и Карпинского он привлек внимание тем, что резко затормозил и создал аварийную ситуацию. Другие водители обступили нарушителя и поняли, что он мертвецки пьян и явно не в себе. Тогда его вывели из-за руля и вызвали полицию. Другими словами, отстранили от вождения, пока не случилось непоправимое.

Чуть позже выяснилось, что таксист уже лишался прав 6 лет назад, а потом и вовсе попадал под арест на 15 суток. Сейчас его ждет очередное наказание.

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