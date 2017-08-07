В Краснодаре из-за выгорания кабелей произошло массовое отключение электроэнергии

На подстанции «Тургеневская» и в районе пересечения ул. им. Атарбекова и ул. им. Ковалева произошло выгорание кабелей. В результате без электричества остались более 2,5 человек и объекты соцсферы. Под отключение попали ряд улиц в Фестивальном микрорайоне и Прикубанский внутригородской округ, сообщает сайт Краснодара.