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09:59 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Краснодаре из-за выгорания кабелей произошло массовое отключение электроэнергии

КРАСНОДАР, 7 августа, ФедералПресс. В Краснодаре в выходные из-за выгорания двух кабелей произошло отключение электричества на многих улицах. Ремонт завершен, подача электроэнергии поступает к потребителям.

На подстанции «Тургеневская» и в районе пересечения ул. им. Атарбекова и ул. им. Ковалева произошло выгорание кабелей. В результате без электричества остались более 2,5 человек и объекты соцсферы. Под отключение попали ряд улиц в Фестивальном микрорайоне и Прикубанский внутригородской округ, сообщает сайт Краснодара.

Бригады филиала ОАО «НЭСК-Электросети» сразу приступили к ремонтным работам. Места повреждения были устранены, электроснабжение восстановлено спустя несколько часов.

«ФедералПресс» напоминает, что минэнерго сообщило о причинах масштабного энергосбоя на Дальнем Востоке.

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