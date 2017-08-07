В Краснодаре из-за выгорания кабелей произошло массовое отключение электроэнергии
КРАСНОДАР, 7 августа, ФедералПресс. В Краснодаре в выходные
КРАСНОДАР, 7 августа, ФедералПресс. В Краснодаре в выходные
На подстанции «Тургеневская» и в районе пересечения ул. им. Атарбекова и ул. им. Ковалева произошло выгорание кабелей. В результате без электричества остались более 2,5 человек и объекты соцсферы. Под отключение попали ряд улиц в Фестивальном микрорайоне и Прикубанский внутригородской округ, сообщает сайт Краснодара.
Бригады филиала ОАО «НЭСК-Электросети» сразу приступили к ремонтным работам. Места повреждения были устранены, электроснабжение восстановлено спустя несколько часов.
«ФедералПресс» напоминает, что минэнерго сообщило о причинах масштабного энергосбоя на Дальнем Востоке.