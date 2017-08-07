В Тирасполе ветер ломал деревья, сметал ветки, а те били машины

Такими впечатлениями поделилась одна из пользователей соцсетей, выставив в одном из комментариев к своему посту видео разгулявшейся стихии.

«Ад… мы оказались в самом центре стихии. За 10 минут до урагана перед нами проплывали несколько ребят на матрасе. Мы видели, как он летел обратно, без них. Надеюсь, все целы. На дамбе разломаны деревья, отдыхающие вынуждены “согреваться” и “успокаиваться” водкой. У одной из машин разбиты задние стекла. Надеюсь, никто не пострадал», — написала на своей страничке одна из пользователей соцсетей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ypRTk_v2e2U?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Как подчеркнула свидетельница для корреспондента Sputnik, засняла она эти кадры на дамбе недалеко от набережной Тирасполя примерно в километре от парома.



«Лично не наблюдал, на Балке (один из микрорайонов города Тирасполя — прим. ред.) произошло все в более слабой форме», — поделился с корреспондентом Sputnik другой тираспольчанин.