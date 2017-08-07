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11:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Шарыпово мужчина уронил стекло на голову ребенка

Девочку с тяжелой травмой головы доставили в районную больницу.

В городе Шарыпово 7-летняя девочка получила тяжелую травму головы во время игры во дворе, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю. ЧП произошло вечером в воскресенье, 6 августа, в микрорайоне Пионерный.

Как выяснили правоохранители, на 6 этаже многоквартирного дома мужчина в своей квартире менял поврежденную балконную раму. По предварительным данным, он уронил осколок стекла, который упал с высоты на голову ребенка.

Девочку с тяжелой травмой головы доставили в районную больницу. Позднее ее перевели в медучреждение Красноярска.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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