В Шарыпово мужчина уронил стекло на голову ребенка

В городе Шарыпово 7-летняя девочка получила тяжелую травму головы во время игры во дворе, сообщили в ГСУ СК по Красноярскому краю. ЧП произошло вечером в воскресенье, 6 августа, в микрорайоне Пионерный.

Как выяснили правоохранители, на 6 этаже многоквартирного дома мужчина в своей квартире менял поврежденную балконную раму. По предварительным данным, он уронил осколок стекла, который упал с высоты на голову ребенка.

Девочку с тяжелой травмой головы доставили в районную больницу. Позднее ее перевели в медучреждение Красноярска.