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09:48 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов объявил траур по погибшим в пожаре в Бирском районе

УФА, 7 авг 2017. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/. Понедельник, 7 августа, объявлен днем траура по погибшим в пожаре, который произошел в Бирском районе. Соответствующий указ подписал Глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Источник: Башинформ

«В Бирском районе в деревне Угузево произошла страшная трагедия, в пожаре погибли девять человек, пятеро детей. Благополучная семья, муж, жена, четверо детей. Еще гости приехали, соседи пришли, — прокомментировал руководитель региона. — Очень тяжелая история. Хочу выразить слова соболезнования, сочувствия родственникам погибших».

Напомним, пожар произошел в ночь на понедельник, 7 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Расследование уголовного дела на личный контроль взял и.о. руководителя следственного управления Юрий Русанов.

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