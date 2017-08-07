В Симферополе скорая сбила ребенка на переходе
В Симферополе автомобиль скорой помощи «Луидор-2250С0» сбил 13-летнего мальчика, переходившего дорогу на зеленый свет.
В Симферополе автомобиль скорой помощи «Луидор-2250С0» сбил 13-летнего мальчика, переходившего дорогу на зеленый свет.
Спецавтомобиль скорой ехал по проспекту Победы со стороны улицы 51-ой Армии в направлении улицы Луговой. Находясь в крайнем правом ряду, 64-летний водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. В это время ребенок переходил дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора и был сбит.
Как сообщает