В Симферополе скорая сбила ребенка на переходе

Спецавтомобиль скорой ехал по проспекту Победы со стороны улицы 51-ой Армии в направлении улицы Луговой. Находясь в крайнем правом ряду, 64-летний водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. В это время ребенок переходил дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора и был сбит.