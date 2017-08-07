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09:46 (мск), источник: "Российская газета"

В Симферополе скорая сбила ребенка на переходе

В Симферополе автомобиль скорой помощи «Луидор-2250С0» сбил 13-летнего мальчика, переходившего дорогу на зеленый свет.

Спецавтомобиль скорой ехал по проспекту Победы со стороны улицы 51-ой Армии в направлении улицы Луговой. Находясь в крайнем правом ряду, 64-летний водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. В это время ребенок переходил дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора и был сбит.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по РК, в результате аварии мальчик получил ушиб мягких тканей, ссадины и ушибы лица, а также верхних и нижних конечностей. С этими травмами ребенок был госпитализирован.

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