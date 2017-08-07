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10:08 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев просят помочь в поисках 78-летнего пропавшего мужчины

Волонтеры просят волгоградцев помочь им в поисках пропавшего дезориентированного 78-летнего пенсионера.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в поисковом отряде «Лиза Алерт Волгоград», Николай Алексеевич Кубарев пропал в Краснооктябрьском районе 5 августа. Мужчина ушел из дома и не вернулся, о его местонахождении до сих пор ничего не известно.

Рост мужчины — 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые и короткие, есть залысина, глаза голубые. Особые приметы: носит очки, у мужчины сильно выпирает ключица, одно плечо выше другого.

В день исчезновения пенсионер был одет в темно-серую футболку, серые брюки, светло-серную панаму, обут в черные шлепанцы. При себе имел брезентовый рюкзак цвета хаки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам 8−800−700−54−52 или 112.

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