Волгоградцев просят помочь в поисках 78-летнего пропавшего мужчины
Волонтеры просят волгоградцев помочь им в поисках пропавшего дезориентированного 78-летнего пенсионера.
Волонтеры просят волгоградцев помочь им в поисках пропавшего дезориентированного 78-летнего пенсионера.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в поисковом отряде «Лиза Алерт Волгоград», Николай Алексеевич Кубарев пропал в Краснооктябрьском районе 5 августа. Мужчина ушел из дома и не вернулся, о его местонахождении до сих пор ничего не известно.
Рост мужчины — 170 сантиметров, телосложение худощавое, волосы седые и короткие, есть залысина, глаза голубые. Особые приметы: носит очки, у мужчины сильно выпирает ключица, одно плечо выше другого.
В день исчезновения пенсионер был одет в
Всех, кто