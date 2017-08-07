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09:39 (мск), источник: РИА Новости

После задержек на Транссибе из-за ливней в Приморье проводят проверку

ХАБАРОВСК, 7 авг— РИА Новости. Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задержкой движения поездов по Транссибирской магистрали, которые произошли в Приморском крае из-за ливней, сообщает транспортная прокуратура в понедельник.

Прошедшие ливни подтопили семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, размыты дороги. Нарушено транспортное сообщение еще с несколькими селами. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены ряд электричек.

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«В результате дождей в Приморском крае оказались размытыми железнодорожные пути, что повлекло задержку движения пассажирских поездов по Транссибирской магистрали. Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также защите прав потребителей», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в настоящее время подразделениями ОАО «РЖД» проводится работа по восстановлению пути и доставке пассажиров в пункты назначения.

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Уссурийск ушел под воду после сильных ливней
Во время загрузки произошла ошибка.
09:12 (мск)© Ньюстюб
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