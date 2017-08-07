После задержек на Транссибе из-за ливней в Приморье проводят проверку

Прошедшие ливни подтопили семь населенных пунктов в трех районах Приморья. В Уссурийске был введен режим чрезвычайной ситуации, размыты дороги. Нарушено транспортное сообщение еще с несколькими селами. Три пассажирских поезда задержаны из-за размыва путей, отменены ряд электричек.
«В результате дождей в Приморском крае оказались размытыми железнодорожные пути, что повлекло задержку движения пассажирских поездов по Транссибирской магистрали. Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также защите прав потребителей», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время подразделениями ОАО «РЖД» проводится работа по восстановлению пути и доставке пассажиров в пункты назначения.