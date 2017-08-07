СМИ узнали о задержании в витебском борделе священника из России

«Витебским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 14 и ч.2 ст. 171 УК Республики Беларусь (покушение на организацию проституции либо создание условий для занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией) в отношении 39-летнего гражданина Российской Федерации», — сообщила в фейсбуке официальный представитель управления СК по Витебской области Светлана Сахарова.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, поступившие от сотрудников по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле людьми органов внутренних дел Витебска.

Как сообщает портал 47news.ru, задержанный мужчина — отец Николай (Николай Киреев) из храма Святых Апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленинградской области.

По информации портала, отец Николай уехал из храма 2 августа. Родным он сказал, что собирается совершить паломнический вояж по Московской области. Последний раз священник звонил около часа дня 3 августа, после этого на звонки не отвечал и сам не звонил. Вечером 4 августа его обеспокоенная супруга обратилась в правоохранительные органы.