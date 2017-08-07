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09:42 (мск), источник: Интерфакс

СМИ узнали о задержании в витебском борделе священника из России

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — В белорусском Витебске в ходе облавы на притон задержан священник из России, его подозревают в попытке вывезти женщин в Петербург в качестве живого товара.

«Витебским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 14 и ч.2 ст. 171 УК Республики Беларусь (покушение на организацию проституции либо создание условий для занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией) в отношении 39-летнего гражданина Российской Федерации», — сообщила в фейсбуке официальный представитель управления СК по Витебской области Светлана Сахарова.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы, поступившие от сотрудников по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле людьми органов внутренних дел Витебска.

Как сообщает портал 47news.ru, задержанный мужчина — отец Николай (Николай Киреев) из храма Святых Апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленинградской области.

По информации портала, отец Николай уехал из храма 2 августа. Родным он сказал, что собирается совершить паломнический вояж по Московской области. Последний раз священник звонил около часа дня 3 августа, после этого на звонки не отвечал и сам не звонил. Вечером 4 августа его обеспокоенная супруга обратилась в правоохранительные органы.

4 августа Киреева задержали в Витебске на квартире, где находились проститутки. При этом сам он не был посетителем притона. Оперативникам он заявил, что собирался вывезти женщин в Петербург.

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