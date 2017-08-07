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10:01 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Двое парней найдены мертвыми в гостинице Краснодара

В минувшую пятницу, 4 августа, тела двоих мужчин 1989 года рождения обнаружили в одном из номеров отеля в Комсомольском микрорайоне.

При осмотре места происшествия нашли использованные шприцы и тюбик с неизвестной жидкостью. Предположительно, в тюбике находился наркотик.

«Установлено, что один из найденных мужчин родом из Сочи, другой — из Краснодара», — уточнила следователь СУ СК РФ по Карасунскому округу Краснодара Ирина Семенова.

Правоохранители продолжают проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

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