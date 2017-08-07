Двое парней найдены мертвыми в гостинице Краснодара
В минувшую пятницу, 4 августа, тела двоих мужчин 1989 года рождения обнаружили в одном из номеров отеля в Комсомольском микрорайоне.
В минувшую пятницу, 4 августа, тела двоих мужчин 1989 года рождения обнаружили в одном из номеров отеля в Комсомольском микрорайоне.
При осмотре места происшествия нашли использованные шприцы и тюбик с неизвестной жидкостью. Предположительно, в тюбике находился наркотик.
«Установлено, что один из найденных мужчин родом из Сочи, другой — из Краснодара», — уточнила следователь СУ СК РФ по Карасунскому округу Краснодара Ирина Семенова.
Правоохранители продолжают проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.