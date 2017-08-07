В подъезде многоквартирного дома в Нижнем Тагиле обрушился потолок

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось в подъезде дома № 71 по Ленинградскому проспекту.

По предварительным данным, днем 6 августа в первом подъезде указанного дома произошло обрушение потолочного перекрытия. В результате ЧП пострадавших нет. По данным прокуратуры, жилой дом 1958 года постройки, является двухэтажным, в нем насчитывается восемь квартир.

«В ходе надзорных мероприятий будет установлена организация, которая обслуживает многоквартирный дом. Кроме того, прокуратура даст правовую оценку по факту ненадлежащей эксплуатации многоквартирного дома со стороны уполномоченных организаций, установит, проводился ли в данном доме капитальный либо текущий ремонт, соблюдены ли сроки его проведения», — отметили в ведомстве.

Там заверили, что по результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.