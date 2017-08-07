Директора ростовского банка подозревают в мошенничестве на 120 млн рублей
В отношении директора банка и руководителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по факту хищения 120 млн рублей. Об этом сообщает
В отношении директора банка и руководителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по факту хищения 120 млн рублей. Об этом сообщает
По версии следствия, гендиректор одного из ростовских банков вступил в сговор с руководителем коммерческой организации. Директор банка выдал юридическому лицу невозвратный кредит на 120 млн рублей по ложным документам о наличии ликвидного имущества.
Подозреваемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.