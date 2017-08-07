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15:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Директора ростовского банка подозревают в мошенничестве на 120 млн рублей

В отношении директора банка и руководителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по факту хищения 120 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

По версии следствия, гендиректор одного из ростовских банков вступил в сговор с руководителем коммерческой организации. Директор банка выдал юридическому лицу невозвратный кредит на 120 млн рублей по ложным документам о наличии ликвидного имущества.

Подозреваемые заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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