На трассе Аксай-Новочеркасск в ДТП погиб мотоциклист

Так, мотоциклист 1962 года рождения, выезжая с поля на трассу, не предоставил преимущества в движении автомобилю Toyota и допустил с ним столкновение. От удара иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Range Rover под управлением водителя 1987 года рождения. В результате ДТП погиб мотоциклист. Выясняются все обстоятельства произошедшего.