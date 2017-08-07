На трассе Аксай-Новочеркасск в ДТП погиб мотоциклист
6 августа в Ростовской области в результате ДТП погиб мотоциклист. Об этом сообщает
6 августа в Ростовской области в результате ДТП погиб мотоциклист. Об этом сообщает
Авария произошла вечером, около 19:30, на 7 км автодороги
Так, мотоциклист 1962 года рождения, выезжая с поля на трассу, не предоставил преимущества в движении автомобилю Toyota и допустил с ним столкновение. От удара иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Range Rover под управлением водителя 1987 года рождения. В результате ДТП погиб мотоциклист. Выясняются все обстоятельства произошедшего.