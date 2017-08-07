В Воронеже мотоциклист спровоцировал аварию и погиб
Байкер нарушил дистанцию с другим авто.
Байкер нарушил дистанцию с другим авто.
В Воронеже 50-летний мотоциклист на «Ямахе-ТТ250» влетел в иномарку и разбился насмерть. Авария произошла 6 августа в 15:50 на улице Димитрова.
По данным полиции, аварию спровоцировал байкер. Мужчина не сохранил безопасную дистанцию с идущим впереди «Митсубиси Аутлендер» и врезался в него.
С места ДТП мотоциклиста забрала карета скорой помощи. Однако довезти его до больницы не успели — мужчина от полученных травм скончался.