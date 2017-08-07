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12:11 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже мотоциклист спровоцировал аварию и погиб

Байкер нарушил дистанцию с другим авто.

В Воронеже 50-летний мотоциклист на «Ямахе-ТТ250» влетел в иномарку и разбился насмерть. Авария произошла 6 августа в 15:50 на улице Димитрова.

По данным полиции, аварию спровоцировал байкер. Мужчина не сохранил безопасную дистанцию с идущим впереди «Митсубиси Аутлендер» и врезался в него.

С места ДТП мотоциклиста забрала карета скорой помощи. Однако довезти его до больницы не успели — мужчина от полученных травм скончался.

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