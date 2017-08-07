Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Назван размер пособия на похороны, которое положено россиянам
Обнаружен склад посольства США: к переезду готовились заранее
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года, что действует продовольственное эмбарго, продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
Жена Андрея Малахова перестала скрывать положение - СМИ
СМИ о том, как в Украине возникла столица бандитов
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Война продлится недолго — глава Нацгвардии Украины о Донбассе
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
14День Воздушно-десантных войск—2017
11:25 (мск), источник: Комсомольская правда

Простить нельзя: В Петербурге фанаты «Зенита» напали на бывшего игрока клуба за шарф «Спартак-чемпион»

Экс-«зенитовец» Александр Панов открыто поддерживает «красно-белых».

Источник: Комсомольская правда

— Мы должны сегодня победить, — написал Александр Панов под своим фото в красно-белом одеянии и шарфом «Спартак — чемпион» в «Твиттере».

Колпинская ракета

Панов — бывший «зенитовец». Родился в Колпино. Все его детство прошло там же. Не зря его называли Колпинская ракета. В конце 1990-х начале 2000-х он был основным игроком «сине-бело-голубых». Сегодня Панов — фанат «Спартака».

Наверняка он догадывался, на что идет, выставляя этот пост в Сети. Да еще перед началом долгожданного дерби двух столиц. Уже в комментариях к «твиту» болельщики «Зенита» дали знать, что Панова ждет в городе «сине-бело-голубых».

Источник: Комсомольская правда

«Это грустно, а в 2006 я за вас переживал», — пожалуй, единственный спокойный комментарий болельщиков «Зенита». В основном футбольные фанаты писали так: «Наркотики до добра не доводят», «И в Колпино не забудь заехать, в этом же виде».

Еще перед началом матча, увидев Панова у стадиона, фанаты «Зенита» сказали все, что о нем думают. И цензурных слов там было мало.

«Фу, стыдно», «стыд и позор», «вон отсюда, урод», «Панов лошара», «Саша, тебе не стыдно вообще?» — кричали самые культурные из обступивших Панова фанаты «Зенита». Они плевали в него и бросали монетки. Ну, а сам бывший «зенитовец», облачившийся ныне в красно-белые цвета, стоял молча, растерянный.

Источник: Комсомольская правда

Один из болельщиков «Зенита» пнул бывшего игрока «сине-бело-голубых». Так, что тот еле удержался на ногах. Только стражи правопорядка, заметив особую активность «сине-бело-голубых» фанатов около группы в красном разогнали недовольных. Панову пришлось покинуть стадион в окружении охраны из ОМОНовцев.

Справка «КП»

Александр Панов — воспитанник «Зенита». Долго играл за питерцев, потом перешел в Китай, вернулся в Петербург. Потом выступал за «Динамо» и московское «Торпедо». В 2007 году Панов завершил карьеру — из-за возраста и многочисленных травм.

Некоторые авторитетные спортивные издания сообщали, что после завершения футбольной карьеры Александр впал в глубокую депрессию, пристрастился к алкоголю. Некоторые называли и более тяжелые препараты.

Источник: Комсомольская правда

Но теперь Панов от вредных привычек избавился. Он открыл футбольную школу Александра Панова, занимается развитием детского и женского спорта, участвует в турнирах. Болеет за «Спартак».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Сын Елены Яковлевой, весь покрытый тату, отправился в ЗАГС в черном
"Игра престолов": математик вычислил, кто из героев умрет последним
Тиллерсон назвал срок ответа США на сокращение дипмиссий в РФ
Кабмин утвердил паспорт проекта о здоровом образе жизни россиян
КНДР осудила санкции ООН и пригрозила «справедливым» ответом
Пожар в частном доме в Башкирии унес жизни девяти человек
Путин поручил повысить качество похоронных услуг для россиян
Опрос: меньше половины молодых людей узнает новости по ТВ
Паводки в Приморском крае размыли Транссиб
Спорт
«Прошлое не учитывается»: «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» Накануне на забитом почти под завязку многотысячном стадионе «Санкт-Петербург» состоялся, пожалуй, главный матч лета в чемпионате России по футболу
Авто
24-летний «сарай» BMW продают за $130 000 (фото) В США своего владельца ищет прекрасно сохранившийся универсал BMW M5 1993 года выпуска
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Блондинка с характером: за что мы любим Шарлиз Терон Знаменитой голливудской актрисе исполняется 42 года — «Кино Mail.Ru» рассматривает архивные фото звезды и вспоминает, за что весь мир любит Шарлиз Терон
Недвижимость
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
В России ожидается спад строительства из-за нового закона 
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Что делать, если вы купили квартиру с долгами за ЖКУ
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь