Простить нельзя: В Петербурге фанаты «Зенита» напали на бывшего игрока клуба за шарф «Спартак-чемпион»

Источник: Комсомольская правда

— Мы должны сегодня победить, — написал Александр Панов под своим фото в красно-белом одеянии и шарфом «Спартак — чемпион» в «Твиттере».

Колпинская ракета

Панов — бывший «зенитовец». Родился в Колпино. Все его детство прошло там же. Не зря его называли Колпинская ракета. В конце 1990-х начале 2000-х он был основным игроком «сине-бело-голубых». Сегодня Панов — фанат «Спартака».

Наверняка он догадывался, на что идет, выставляя этот пост в Сети. Да еще перед началом долгожданного дерби двух столиц. Уже в комментариях к «твиту» болельщики «Зенита» дали знать, что Панова ждет в городе «сине-бело-голубых».

Источник: Комсомольская правда

«Это грустно, а в 2006 я за вас переживал», — пожалуй, единственный спокойный комментарий болельщиков «Зенита». В основном футбольные фанаты писали так: «Наркотики до добра не доводят», «И в Колпино не забудь заехать, в этом же виде».

Еще перед началом матча, увидев Панова у стадиона, фанаты «Зенита» сказали все, что о нем думают. И цензурных слов там было мало.

«Фу, стыдно», «стыд и позор», «вон отсюда, урод», «Панов лошара», «Саша, тебе не стыдно вообще?» — кричали самые культурные из обступивших Панова фанаты «Зенита». Они плевали в него и бросали монетки. Ну, а сам бывший «зенитовец», облачившийся ныне в красно-белые цвета, стоял молча, растерянный.

Источник: Комсомольская правда

Один из болельщиков «Зенита» пнул бывшего игрока «сине-бело-голубых». Так, что тот еле удержался на ногах. Только стражи правопорядка, заметив особую активность «сине-бело-голубых» фанатов около группы в красном разогнали недовольных. Панову пришлось покинуть стадион в окружении охраны из ОМОНовцев.

Справка «КП»

Александр Панов — воспитанник «Зенита». Долго играл за питерцев, потом перешел в Китай, вернулся в Петербург. Потом выступал за «Динамо» и московское «Торпедо». В 2007 году Панов завершил карьеру — из-за возраста и многочисленных травм.

Некоторые авторитетные спортивные издания сообщали, что после завершения футбольной карьеры Александр впал в глубокую депрессию, пристрастился к алкоголю. Некоторые называли и более тяжелые препараты.

Источник: Комсомольская правда