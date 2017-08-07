Приморцев предупреждают о мошенничестве на счетчиках
Подозрительные объявления массово появляются в подъездах жителей Владивостока.
Подозрительные объявления массово появляются в подъездах жителей Владивостока.
В связи с поступлением вопросов от потребителей, Роспотребнадзор по Приморскому краю информирует: на территории Владивостока участились случаи распространения через почтовые ящики многоквартирных домов рекламных объявлений об оказании услуг поверки приборов учета Единой городской службой по учету водоснабжения и другими организациями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В настоящее время основания и порядок проведения проверок состояния приборов учета и правильности снятия их показаний определены разделом VIIПравил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ от
Согласно п. 81, п. 81 (10) Правил предоставления коммунальных услуг, оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая эксплуатация, сохранность и своевременная замена должны быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения. Поверка приборов учета осуществляется в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений.
Исходя из положений ст. 2, ст. 13 Федерального закона от
Распространяемые рекламные объявления не содержат информации о юридической принадлежности и наименовании юридического лица, предлагающего услуги поверки приборов учета коммунальных ресурсов, а так же о включении хозяйствующего субъекта в Реестр национальной системы аккредитации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что не позволяет дать оценку правомерности деятельности таких организаций по осуществлению поверки приборов учета потребителей.
На территории города Владивостока и Приморского края организацией, аккредитованной на проведение поверок приборов учета потребителей, является Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае» (690600, г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д.54).
В свою очередь Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю считает, что при распространении рекламных листовок возможно нарушение требований Федерального закона от
Согласно ст. 33 Федерального закона от
Для проведения надзорных мероприятий в части соблюдения Единой городской службой по учету водоснабжения и иными организациями, предлагающими услуги по поверки приборов учета коммунальных услуг, требований законодательства РФ о рекламе, рекомендуем обращаться с заявлениями в Приморское УФАС России (690007,г. Владивосток, ул.1-я Морская, д.2).