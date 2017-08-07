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11:25 (мск), источник: АиФ Самара

Капитан, допустивший столкновение танкера и баржи, предстанет перед судом

За речную аварию капитану АО «Жигулевский известковый завод» грозит до двух лет лишения свободы.

Направлено в суд уголовное дело в отношении сменного капитана АО «Жигулевский известковый завод», по неосторожности которого в августе 2016 года произошло столкновение судов на реке Кама в районе города Лаишево Республики Татарстан, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В ходе предварительного следствия установлено, что 35-летний капитан, нарушив правила плавания на внутренних водных путях, поставил на якорь несамоходную баржу на судовом ходу без сигнальных огней. В результате в темное время суток с несамоходным судном столкнулся танкер «БалтФлот 11». При столкновении оба судна получили технические повреждения, которые оценены собственниками в несколько миллионов рублей.

Капитан АО «Жигулевский известковый завод’обвиняется по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти правила, что повлекло причинение крупного ущерба» УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.

Уголовное дело будет рассмотрено в Лаишевском районном суде.

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