Капитан, допустивший столкновение танкера и баржи, предстанет перед судом

Направлено в суд уголовное дело в отношении сменного капитана АО «Жигулевский известковый завод», по неосторожности которого в августе 2016 года произошло столкновение судов на реке Кама в районе города Лаишево Республики Татарстан, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

В ходе предварительного следствия установлено, что 35-летний капитан, нарушив правила плавания на внутренних водных путях, поставил на якорь несамоходную баржу на судовом ходу без сигнальных огней. В результате в темное время суток с несамоходным судном столкнулся танкер «БалтФлот 11». При столкновении оба судна получили технические повреждения, которые оценены собственниками в несколько миллионов рублей.

Капитан АО «Жигулевский известковый завод’обвиняется по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, в силу выполняемой работы обязанным соблюдать эти правила, что повлекло причинение крупного ущерба» УК РФ.

Санкция данной статьи предусматривает ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух лет.