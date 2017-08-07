Уголовное дело по статье «Убийство» возбуждено по факту безвестного исчезновения 16-летнего подростка из Нижнего Новгорода.

Как сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области, еще 28 июня молодой человек Артем Пашанин ушел из дома по ул. Черняховского (Московский район, Нижний Новгород).

До середины июля мать переписывалась с сыном в соцсетях. После того, как он перестал выходить на связь через интернет, женщина обратилась с заявлением об исчезновении сына.

По имеющимся сведениям, юноша и ранее неоднократно уходил из дома.

По информации следователей, молодой человек может находиться в республике Марий Эл.