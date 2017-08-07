В Балахтинском районе пьяная компания избила начальника полиции
Правоохранитель находится в больнице с многочисленными травмами.
Правоохранитель находится в больнице с многочисленными травмами.
Следователи выясняют обстоятельства нападения на начальника отдела уголовного розыска балахтинской полиции. Инцидент произошел 6 августа около 23:00.
По предварительной версии СК РФ по Красноярскому краю, полицейский ехал из Балахты в деревню Малая Тумна на своем автомобиле Toyota RAV4. На въезде в населенный пункт правоохранитель обратил внимание на бежевый ВАЗ 2106, в котором находилась компания из пяти пьяных человек. Чтобы они не уехали, мужчина остановился и вызвал наряд ГИБДД.
В этот момент компания вышла из своей «шестерки». Полицейский представился им и попросил отойти от машины, чтобы дождаться экипажа. После этого пьяные люди набросились на мужчину и стали бить его руками и ногами. Сотрудник полиции попытался оказать сопротивление, когда ему на помощь приехал наряд ГИБДД.
В результате нападения полицейский получил многочисленные травмы, характер которых не уточняется. Сейчас он находится в Балахтинской ЦРБ.
Нападавшие задержаны. В их числе были две женщины и 17-летний подросток. Вся компания характеризуется отрицательно.
В ближайшее время следствие обратится в суд с требованием арестовать четырех налетчиков. Подростку будет избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Заведено уголовное дело по статье «применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти», санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.