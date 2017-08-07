Более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье — МЧС

«В трех муниципальных районах и Уссурийске подтоплены более 1,4 тыс. жилых домов и придомовых территорий с населением более 10 тыс. человек», — сказал собеседник агентства. По его словам, в пункты временного размещения отселены 200 человек. Кроме того, разрушены три автомобильных моста, подмыты три участка железнодорожного полотна и два железнодорожных моста, задержаны три пассажирских поезда, их пассажиров перевезли автотранспортом, еще пять поездов отменены. Частично повреждено дорожное полотно на пяти участках автомобильных дорог местного значения.