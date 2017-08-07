Волгоградец погиб, протаранив отбойник после столкновения с другим авто

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в 16:00 в воскресенье, 6 августа, 64-летний водитель за рулем «шестерки» ехал по улице Охотской со стороны улицы Котовского в сторону улицы Качинцев. Напротив дома № 19 он совершил касательное столкновение с припаркованной «Ладой», в результате чего его авто отбросило на металлическое ограждение.