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15:25 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградец погиб, протаранив отбойник после столкновения с другим авто

«Шестерка» врезалась в отбойник после столкновения с другой машиной в Дзержинском районе Волгограда, погиб водитель.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, в 16:00 в воскресенье, 6 августа, 64-летний водитель за рулем «шестерки» ехал по улице Охотской со стороны улицы Котовского в сторону улицы Качинцев. Напротив дома № 19 он совершил касательное столкновение с припаркованной «Ладой», в результате чего его авто отбросило на металлическое ограждение.

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