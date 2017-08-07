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12:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Упавший фонарь пробил голову первокласснику в Санкт-Петербурге

Семилетний мальчик получил открытую черепно-мозговую травму после того, как на него упал декоративный металлический фонарь в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 7 августа, сообщает Piter.TV.

ЧП произошло на Московском вокзале днем 6 августа. Мальчик получил ушиб мозга, вдавленный перелом лобной кости слева и ушиб мягких тканей головы. Ребенок был немедленно госпитализирован. Медики оценивают его состояние как тяжелое.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»).

По информации телеканала, пострадавший живет в Москве, а в северную столицу приехал погостить. New Inform уточняет, что он в этом году закончил первый класс одной из столичных гимназий.

4 июля жительница Москвы была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и подозрением на сотрясение мозга в результате падения на нее куска балкона.

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