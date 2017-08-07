Движение транспорта на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток временно ограничили

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Хабаровск, 7 августа, AmurMedia.

В связи с обильными осадками и подтоплением объездной дороги, при ремонте моста через реку Зоевка, на 48 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток, временно ограничено движение транспортных средств, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

Пассажирское движение осуществляется по следующему маршруту: поворот 45 километр автодороги А-370 «Уссури», далее по региональной дороге до 75 километра автодороги А-375 «Восток», далее до 95 километра А-375 «Восток», далее по региональной дороге до 59 километра А-370 «Уссури» и обратно.