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11:20 (мск), источник: AmurMedia.ru

Движение транспорта на федеральной трассе Хабаровск — Владивосток временно ограничили

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 7 августа, AmurMedia.

В связи с обильными осадками и подтоплением объездной дороги, при ремонте моста через реку Зоевка, на 48 километре автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток, временно ограничено движение транспортных средств, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю.

Пассажирское движение осуществляется по следующему маршруту: поворот 45 километр автодороги А-370 «Уссури», далее по региональной дороге до 75 километра автодороги А-375 «Восток», далее до 95 километра А-375 «Восток», далее по региональной дороге до 59 километра А-370 «Уссури» и обратно.

Госавтоинспекция Хабаровского края настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в данном направлении до момента устранения последствий подтопления.

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