В Судаке ликвидировали природный пожар в горной местности
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Природный пожар в горной местности в Судаке в Крыму ликвидирован, сообщили в
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Природный пожар в горной местности в Судаке в Крыму ликвидирован, сообщили в
«Пожар полностью потушен. В его ликвидации была задействована авиация МЧС — вертолеты Ми-8 и Ка-32», — сказал собеседник агентства.
По его словам, они сбросили на очаги пожара почти 450 тонн воды.
Пожар возник в селе Громовка городского округа Судак на участке скалистой местности, куда обычная техника проехать не может. Пожарным пришлось работать в условиях аномально жаркой погоды и сильной задымленности. Всего в борьбе с огнем были задействованы 254 человека, использовалась 31 единица техники.