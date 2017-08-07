В Судаке ликвидировали природный пожар в горной местности

Источник: РИА "Новости"

«Пожар полностью потушен. В его ликвидации была задействована авиация МЧС — вертолеты Ми-8 и Ка-32», — сказал собеседник агентства.

По его словам, они сбросили на очаги пожара почти 450 тонн воды.

Пожар возник в селе Громовка городского округа Судак на участке скалистой местности, куда обычная техника проехать не может. Пожарным пришлось работать в условиях аномально жаркой погоды и сильной задымленности. Всего в борьбе с огнем были задействованы 254 человека, использовалась 31 единица техники.