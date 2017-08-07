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16:55 (мск), источник: РИА Новости

В Судаке ликвидировали природный пожар в горной местности

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Природный пожар в горной местности в Судаке в Крыму ликвидирован, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Источник: РИА "Новости"

«Пожар полностью потушен. В его ликвидации была задействована авиация МЧС — вертолеты Ми-8 и Ка-32», — сказал собеседник агентства.

По его словам, они сбросили на очаги пожара почти 450 тонн воды.

Пожар возник в селе Громовка городского округа Судак на участке скалистой местности, куда обычная техника проехать не может. Пожарным пришлось работать в условиях аномально жаркой погоды и сильной задымленности. Всего в борьбе с огнем были задействованы 254 человека, использовалась 31 единица техники.

Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что к тушению также привлекался самолет-амфибия Бе-200. По предварительным данным пресс-службы, пожар произошел из-за возгорания автомобиля УАЗ. Распространению огня способствовала чрезвычайно жаркая и ветреная погода, температура днем в Крыму достигает 40 градусов. Площадь пожара составила 50 гектаров.

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