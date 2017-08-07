Гейзер с черной жижей на сочинском пляже оказался выбросом питьевой воды

Отдыхающие сняли на видео, как на территории пляжа из-под земли бил мощный фонтан черной жидкости, которая, по словам очевидцев, обладала стойким неприятным запахом.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5-1InmqFvuQ?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На размещенном в сети видео видно, что вода стекает в море, где в это время купаются дети. Некоторые отдыхающие начинают уносить с пляжа свои вещи. Впрочем, власти города курорта поспешили объяснить произошедшее, как прорыв водопровода с питьевой водой.