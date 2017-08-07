Гейзер с черной жижей на сочинском пляже оказался выбросом питьевой воды
КРАСНОДАР, 7 августа, ФедералПресс. Происшествие на пляже «Чкаловский» в Адлерском районе Сочи стало одной из самых обсуждаемых в социальных сетях тем минувших выходных.
КРАСНОДАР, 7 августа, ФедералПресс. Происшествие на пляже «Чкаловский» в Адлерском районе Сочи стало одной из самых обсуждаемых в социальных сетях тем минувших выходных.
Отдыхающие сняли на видео, как на территории пляжа
На размещенном в сети видео видно, что вода стекает в море, где в это время купаются дети. Некоторые отдыхающие начинают уносить с пляжа свои вещи. Впрочем, власти города курорта поспешили объяснить произошедшее, как прорыв водопровода с питьевой водой.
«Выброс питьевой воды спровоцировала авария на магистральном водоводе диаметром 800 мм на улице Медовой. Это повлекло за собой смыв примесей грунта и земли со стен ливневого коллектора, что и дало соответствующий окрас потоку. Водовод обслуживает коммерческое предприятие ООО “Сочиводоканал”, которое неоднократно допускало аварийные ситуации на обслуживаемых им сетях», — рассказали в