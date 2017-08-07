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15:42 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Гейзер с черной жижей на сочинском пляже оказался выбросом питьевой воды

КРАСНОДАР, 7 августа, ФедералПресс. Происшествие на пляже «Чкаловский» в Адлерском районе Сочи стало одной из самых обсуждаемых в социальных сетях тем минувших выходных.

Отдыхающие сняли на видео, как на территории пляжа из-под земли бил мощный фонтан черной жидкости, которая, по словам очевидцев, обладала стойким неприятным запахом.

Во время загрузки произошла ошибка.

На размещенном в сети видео видно, что вода стекает в море, где в это время купаются дети. Некоторые отдыхающие начинают уносить с пляжа свои вещи. Впрочем, власти города курорта поспешили объяснить произошедшее, как прорыв водопровода с питьевой водой.

«Выброс питьевой воды спровоцировала авария на магистральном водоводе диаметром 800 мм на улице Медовой. Это повлекло за собой смыв примесей грунта и земли со стен ливневого коллектора, что и дало соответствующий окрас потоку. Водовод обслуживает коммерческое предприятие ООО “Сочиводоканал”, которое неоднократно допускало аварийные ситуации на обслуживаемых им сетях», — рассказали в пресс-службе курорта. Аварию на водоводе ликвидировали через полтора часа.

Комментарии
1
LEV ZHAVORONKOV
Успокоили.. Ну, прям таки нарзан!
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