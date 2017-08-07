В Прикамье экс-глава Росимущества заподозрена в коррупции

Источник: AP 2017

УФСБ Пермского края возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководителя краевого управления Росимущества. Экс-чиновница под подозрением в превышении полномочий и с неё взята подписка о невыезде. Планировавшая поездку за рубеж, женщина вынуждена остаться в Перми, сообщает издание «Коммерсантъ».

Бывшая госслужащая заподозрена в коррупции при использовании федерального имущества. В краевом УФСБ подтвердили информацию о том, что экс-чиновница подозревается в коррупции при использовании федерального имущества, а именно земельных участков, но официально комментировать ход уголовного дела отказались, сообщает портал permnews.ru.