В Прикамье экс-глава Росимущества заподозрена в коррупции
В отношении бывшего руководителя Территориального управления Росимущества краевое УФСБ возбудило уголовное дело.
В отношении бывшего руководителя Территориального управления Росимущества краевое УФСБ возбудило уголовное дело.
УФСБ Пермского края возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководителя краевого управления Росимущества.
Бывшая госслужащая заподозрена в коррупции при использовании федерального имущества. В краевом УФСБ подтвердили информацию о том, что
По мнению следствия, бывшая глава ТУ Росимущества не имела права продавать федеральную землю. Сама же бывшая чиновница считает свои действия правомерными. По мнению