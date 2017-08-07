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11:29 (мск), источник: ИА REGNUM

В Прикамье экс-глава Росимущества заподозрена в коррупции

В отношении бывшего руководителя Территориального управления Росимущества краевое УФСБ возбудило уголовное дело. Экс-чиновница подозревается в превышении полномочий.

Источник: AP 2017

УФСБ Пермского края возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководителя краевого управления Росимущества. Экс-чиновница под подозрением в превышении полномочий и с неё взята подписка о невыезде. Планировавшая поездку за рубеж, женщина вынуждена остаться в Перми, сообщает издание «Коммерсантъ».

Бывшая госслужащая заподозрена в коррупции при использовании федерального имущества. В краевом УФСБ подтвердили информацию о том, что экс-чиновница подозревается в коррупции при использовании федерального имущества, а именно земельных участков, но официально комментировать ход уголовного дела отказались, сообщает портал permnews.ru.

По мнению следствия, бывшая глава ТУ Росимущества не имела права продавать федеральную землю. Сама же бывшая чиновница считает свои действия правомерными. По мнению экс-руководителя ведомства, целью расследования является попытка запугать её и ограничить свободу передвижения. Она выразила уверенность, что претензии следственных органов в ближайшее время будут сняты как необоснованные, отмечает издание «Коммерсантъ».

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