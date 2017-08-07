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13:18 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Тарасовском районе легковушка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

Утром 6 августа в Тарасовском районе на 884 километре трассы М-4 «Дон» произошло ДТП с участием автомобилей Lada Largus и МAN.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

В аварии пострадали семь человек, сообщили в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.

По предварительным данным, легковушка врезалась в стоящий у обочины грузовик. Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью специального оборудования вытащили из поврежденного автомобиля пассажиров (всего 7 человек) и передали их медикам скорой помощи. Водитель грузовика от медосмотра отказался.

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