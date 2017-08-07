В Тарасовском районе легковушка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

В аварии пострадали семь человек, сообщили в областном департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС.

По предварительным данным, легковушка врезалась в стоящий у обочины грузовик. Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью специального оборудования вытащили из поврежденного автомобиля пассажиров (всего 7 человек) и передали их медикам скорой помощи. Водитель грузовика от медосмотра отказался.