Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Специалисты рассказали, кого предпочитают кусать комары
Ирину Дубцову раскритиковали из-за сына
Дома вблизи «Москва-Сити» пойдут под снос
48-летняя Бондарчук выглядит в два раза моложе своего возраста
Как Россия прожила три года в условиях продуктового эмбаргоЗа три года, что действует продовольственное эмбарго, продовольственный рынок успел адаптироваться
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ: 49-летняя Алика Смехова смело позирует в бикини
СМИ о том, как в Украине возникла столица бандитов
20-летняя жена Преснякова снялась в странной фотосессии
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
Собираюсь брать — глава ДНР о захвате Киева
СМИ о том, как в Украине возникла столица бандитов
Путин призвал «Газпром» не строить «дворцы»
Власти пересчитали обманутых дольщиков
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10Перестрелка в здании Мособлсуда
13:24 (мск), источник: Baikal-info.ru

Из болота в Слюдянском районе спасатели вытащили мужчину

Из-за перенесённого стресса у мужчины начался эпилептический припадок, на месте ему была оказана доврачебная помощь.

В районе мыса Шаманского Слюдянского района мужчину, провалившегося в болото, спасли вечером 6 августа 2017 года сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, государственной инспекции по маломерным судам и полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

«Мы разбились на группы и прочесывали местность вблизи Слюдянских озёр — именно там встречаются заболоченные участки. Мужчину обнаружили в 400-х метрах от мыса. Он увяз в болоте по грудь и продолжал погружаться, — рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Слюдянской группы патрульной службы Виктор Иневаткин. — Действовали предельно быстро — на пострадавшего накинули спасательную удерживающую петлю. Удалось найти точку опоры — растущее рядом дерево, после чего в несколько рук вытянули мужчину из трясины. В общей сложности он провёл в болоте около часа».

Из-за перенесённого стресса у мужчины начался эпилептический припадок, на месте ему была оказана доврачебная помощь. На носилках пострадавшего донесли до мыса Шаманский, где уже ожидала машина скорой помощи.

Спасатели убедительно просят отдыхающих быть предельно внимательными в незнакомой местности. Старайтесь не ходить в одиночку, не отдаляйтесь на значительные расстояния от мест массового отдыха. При себе всегда имейте средства связи, чтобы в критической ситуации сообщить в службы экстренного реагирования о произошедшем.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В МИД рассказали о возможных мерах России в ответ на санкции США
Правительство утвердило проект о здоровом образе жизни россиян
ЕС будет взимать с Великобритании деньги минимум до 2020 года
Минэнерго предупредило о рисках при транзите газа через Украину
Путин поручил повысить качество похоронных услуг для россиян
Роман Абрамович и Дарья Жукова объявили о разводе
Сицилийские пожарные поджигали лес ради бонусных выплат
Спорт
«Прошлое не учитывается»: «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» Накануне на забитом почти под завязку многотысячном стадионе «Санкт-Петербург» состоялся, пожалуй, главный матч лета в чемпионате России по футболу
Авто
Х-класс — новый рамный «Мерседес» по цене паркетника Это будет бомба: первый пикап Mercedes-Benz решили продавать за столько же, сколько просят за маленький кроссовер GLA! Вот только новая модель, откровенно говоря, не совсем «Мерседес»...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении Главной причиной ухода телеведущего с канала называют декретный отпуск
Недвижимость
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Москва придумала новый вариант расселения хрущевок
Жилищная госпрограмма признана самой неэффективной
В проектах реновации создадут дворы без парковок
Леди
8 моделей черных платьев, которые украсят любой гардероб В любом списке «N вещей для идеального гардероба» вы с вероятностью 100% увидите маленькое черное платье.
Дети
СМИ: Андрей Малахов собрался в декретный отпуск Шоумен и его супруга ждут первенца.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь