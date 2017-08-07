Из болота в Слюдянском районе спасатели вытащили мужчину

В районе мыса Шаманского Слюдянского района мужчину, провалившегося в болото, спасли вечером 6 августа 2017 года сотрудники Байкальского
«Мы разбились на группы и прочесывали местность вблизи Слюдянских озёр — именно там встречаются заболоченные участки. Мужчину обнаружили в 400-х метрах от мыса. Он увяз в болоте по грудь и продолжал погружаться, — рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Слюдянской группы патрульной службы Виктор Иневаткин. — Действовали предельно быстро — на пострадавшего накинули спасательную удерживающую петлю. Удалось найти точку опоры — растущее рядом дерево, после чего в несколько рук вытянули мужчину из трясины. В общей сложности он провёл в болоте около часа».
Спасатели убедительно просят отдыхающих быть предельно внимательными в незнакомой местности. Старайтесь не ходить в одиночку, не отдаляйтесь на значительные расстояния от мест массового отдыха. При себе всегда имейте средства связи, чтобы в критической ситуации сообщить в службы экстренного реагирования о произошедшем.