Из болота в Слюдянском районе спасатели вытащили мужчину

В районе мыса Шаманского Слюдянского района мужчину, провалившегося в болото, спасли вечером 6 августа 2017 года сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России, государственной инспекции по маломерным судам и полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

«Мы разбились на группы и прочесывали местность вблизи Слюдянских озёр — именно там встречаются заболоченные участки. Мужчину обнаружили в 400-х метрах от мыса. Он увяз в болоте по грудь и продолжал погружаться, — рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Слюдянской группы патрульной службы Виктор Иневаткин. — Действовали предельно быстро — на пострадавшего накинули спасательную удерживающую петлю. Удалось найти точку опоры — растущее рядом дерево, после чего в несколько рук вытянули мужчину из трясины. В общей сложности он провёл в болоте около часа».

Из-за перенесённого стресса у мужчины начался эпилептический припадок, на месте ему была оказана доврачебная помощь. На носилках пострадавшего донесли до мыса Шаманский, где уже ожидала машина скорой помощи.