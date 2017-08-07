Кишиневец наказан за массовый расстрел диких голубей
Во время очередной охоты с поличным был пойман житель Кишинева, расстреливающий голубей.
Во время очередной охоты с поличным был пойман житель Кишинева, расстреливающий голубей.
Мужчина решил поохотиться на птиц в лесной полосе у поселка Кодру. Нарушитель закона был задержан полицейскими сектора Чентру.
Отметим, что за период минувших выходных полиция провела несколько рейдов, целью которых стала профилактика незаконной уличной торговли и преступлений.