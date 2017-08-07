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11:40 (мск), источник: Actualitati.md

Кишиневец наказан за массовый расстрел диких голубей

Во время очередной охоты с поличным был пойман житель Кишинева, расстреливающий голубей.

Источник: Actualitati.md

Мужчина решил поохотиться на птиц в лесной полосе у поселка Кодру. Нарушитель закона был задержан полицейскими сектора Чентру.

Отметим, что за период минувших выходных полиция провела несколько рейдов, целью которых стала профилактика незаконной уличной торговли и преступлений.

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Кишиневец наказан за массовый расстрел диких голубей
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