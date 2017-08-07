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12:55 (мск), источник: Клопс.ru

В Тихорецком тупике с третьего этажа выпал 25-летний мужчина

В воскресенье, 6 августа, в Тихорецком тупике из окна выпал 25-летний мужчина. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.

Источник: Клопс.ru

Инцидент произошёл в 20:50. В это время очевидец шёл по улице. Он заметил, как с третьего этажа выпрыгнул мужчина.

«Я видел сбоку, как он летит. Расстояние там такое, что надо разогнаться, чтобы так спрыгнуть. Он упал пластом, прямо на живот. Мужчина даже пытался встать, но не мог. Был весь в крови. Мы вызвали скорую», — рассказал очевидец.

Пострадавшего доставили в больницу с серьёзными травмами. У него ушиб головного мозга, закрытый перелом носа и правой кости. Сейчас он находится в реанимации.

По словам соседей, квартиру мужчина снимал. На днях он собирался съезжать.

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