В Севастополе из горящей пятиэтажки вывели троих взрослых и троих детей

Сигнал о возгорании на последнем этаже дома поступил около 23.00 6 августа.

Как рассказали в ведомстве, тушение пожара осложнялось тем, что двор был забит автомобилями, однако вовремя спохватившиеся владельцы убрали свои машины, что позволило подъехать на необходимое расстояние к дому автолестнице и цистерне.

Одновременно сотрудники газодымозащитной службы эвакуировали из соседней квартиры шесть человек — троих детей и троих взрослых. При этом отравления продуктами горения удалось избежать благодаря тому, что на эвакуируемых людей надели средства индивидуальной защиты.

В тоже время владельцы квартиры, в которой возник пожар, смогли покинуть помещение самостоятельно. По их словам, сначала загорелся холодильник, затем огонь перекинулся на другую бытовую технику и вещи.