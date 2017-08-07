На Кубани стоматолог получал бюджетные деньги за работу, которую не проводил

Источник: Югополис

Прокуратура Темрюкского района провела проверку соблюдения законодательства об охране здоровья граждан, в результате которой выявила факты причинения материального ущерба бюджету Краснодарского края.

35-летний врач-стоматолог Таманской больницы Вагинак Бахчагулян был признан виновным в использовании своих полномочий вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности.

В 2015—2016 годах он в рамках реализации государственной программы и краевого закона о мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей края предоставил заведомо ложные сведения о выполненных работах по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов для четверых местных жителей старше 80 лет, являющихся жертвами политических репрессий, тружениками тыла и ветеранам труда, которым фактически эти услуги не оказывались.

В результате совершенных преступлений бюджету Краснодарского края причинен материальный ущерб на сумму более 108 тысяч рублей.