На Кубани стоматолог получал бюджетные деньги за работу, которую не проводил
Материальный ущерб, причиненный действиями врача районной больницы, взыскан в бюджет края.
Материальный ущерб, причиненный действиями врача районной больницы, взыскан в бюджет края.
Прокуратура Темрюкского района провела проверку соблюдения законодательства об охране здоровья граждан, в результате которой выявила факты причинения материального ущерба бюджету Краснодарского края.
35-летний
В 2015—2016 годах он в рамках реализации государственной программы и краевого закона о мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей края предоставил заведомо ложные сведения о выполненных работах по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов для четверых местных жителей старше 80 лет, являющихся жертвами политических репрессий, тружениками тыла и ветеранам труда, которым фактически эти услуги не оказывались.
В результате совершенных преступлений бюджету Краснодарского края причинен материальный ущерб на сумму более 108 тысяч рублей.
Прокурор обратился в суд с иском о взыскании с суммы причиненного ущерба с виновного лица. Вступившим в законную силу решением суда эти требования удовлетворены в полном объеме. Ответчик сумму ущерба компенсировал краевому бюджету, сообщает