Двое школьников опрокинулись на мопеде в Иркутске
Подростки получили травмы различной степени тяжести.
Подростки получили травмы различной степени тяжести.
15-летний подросток, двигаясь в направлении улицы 2-ая Северная в Иркутске, допустил опрокидование мопеда Irbis. На заднем сидении мототранспорта находился его 14-летний брат. В результате ДТП подростки получили травмы различной степени тяжести. Полицейскими было установлено, что несовершеннолетние находились без мотошлемов, водитель не имеет водительского удостоверения на права управления мотоциклом, и транспортное средство на регистрационном учете не состоит. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции обеспокоены участившимися случаями ДТП с участием мототранспорта. Несмотря на постоянные призывы полиции соблюдать меры безопасности и неукоснительно следовать правилам дорожного движения, на территории города Иркутска и Иркутского района число
«Всего же инспекторами ГИБДД выявлено свыше 500 нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта, 446 лиц привлечено к административной ответственности. В ходе специальных профилактических рейдов дорожными полицейскими проверено более 670-ти единиц мототехники, из которых 75 помещены на спецстоянки по различным причинам», — отметили в ведомстве.
Полиция призывает водителей мотоциклов и мопедов, а также родителей, приобретающих двухколесный транспорт для своих детей, о соблюдении мер безопасности при его управлении. Напомним, что сесть за руль мототранспорта можно с 16-летнего возраста, при наличии водительского удостоверения категории «А» или «М» и обязательном использовании защитного шлема. Кроме того, соблюдение безопасного скоростного режима, использование защитного шлема, экипировки и световозвращающих элементов на одежде и обуви позволит избежать тяжелых последствий в случае аварии.