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12:39 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Двое школьников опрокинулись на мопеде в Иркутске

Подростки получили травмы различной степени тяжести.

15-летний подросток, двигаясь в направлении улицы 2-ая Северная в Иркутске, допустил опрокидование мопеда Irbis. На заднем сидении мототранспорта находился его 14-летний брат. В результате ДТП подростки получили травмы различной степени тяжести. Полицейскими было установлено, что несовершеннолетние находились без мотошлемов, водитель не имеет водительского удостоверения на права управления мотоциклом, и транспортное средство на регистрационном учете не состоит. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции обеспокоены участившимися случаями ДТП с участием мототранспорта. Несмотря на постоянные призывы полиции соблюдать меры безопасности и неукоснительно следовать правилам дорожного движения, на территории города Иркутска и Иркутского района число дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта остается высоким. С начала года зарегистрировано 84 аварии с участием мототранспорта, в которых в которых пострадали 38 взрослых и 12 детей.

«Всего же инспекторами ГИБДД выявлено свыше 500 нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта, 446 лиц привлечено к административной ответственности. В ходе специальных профилактических рейдов дорожными полицейскими проверено более 670-ти единиц мототехники, из которых 75 помещены на спецстоянки по различным причинам», — отметили в ведомстве.

Полиция призывает водителей мотоциклов и мопедов, а также родителей, приобретающих двухколесный транспорт для своих детей, о соблюдении мер безопасности при его управлении. Напомним, что сесть за руль мототранспорта можно с 16-летнего возраста, при наличии водительского удостоверения категории «А» или «М» и обязательном использовании защитного шлема. Кроме того, соблюдение безопасного скоростного режима, использование защитного шлема, экипировки и световозвращающих элементов на одежде и обуви позволит избежать тяжелых последствий в случае аварии.

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