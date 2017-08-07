Двое школьников опрокинулись на мопеде в Иркутске

15-летний подросток, двигаясь в направлении улицы 2-ая Северная в Иркутске, допустил опрокидование мопеда Irbis. На заднем сидении мототранспорта находился его 14-летний брат. В результате ДТП подростки получили травмы различной степени тяжести. Полицейскими было установлено, что несовершеннолетние находились без мотошлемов, водитель не имеет водительского удостоверения на права управления мотоциклом, и транспортное средство на регистрационном учете не состоит. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В Иркутске сотрудники Госавтоинспекции обеспокоены участившимися случаями ДТП с участием мототранспорта. Несмотря на постоянные призывы полиции соблюдать меры безопасности и неукоснительно следовать правилам дорожного движения, на территории города Иркутска и Иркутского района число дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта остается высоким. С начала года зарегистрировано 84 аварии с участием мототранспорта, в которых в которых пострадали 38 взрослых и 12 детей.

«Всего же инспекторами ГИБДД выявлено свыше 500 нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта, 446 лиц привлечено к административной ответственности. В ходе специальных профилактических рейдов дорожными полицейскими проверено более 670-ти единиц мототехники, из которых 75 помещены на спецстоянки по различным причинам», — отметили в ведомстве.