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12:19 (мск), источник: АиФ Челябинск

Гранату нашли на территории школы в Челябинской области

Предмет обнаружил слесарь.

Предмет, похожий на боевую гранату Ф-1, обнаружили на территории коррекционной школы в Карабаше, сообщают в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

О находке днём 6 августа в экстренные службы сообщил слесарь, ремонтировавший отводный канал. На место прибыла инженерно-техническая группа ОМОН со служебной собакой.

«Бойцами ОМОН было установлено, что обнаруженным предметом является учебно-имитационная граната, внешне схожая с Ф-1. Угрозы взрыва, опасности для жизни и здоровья граждан не представляет. Обнаруженное изъято и передано сотрудникам МО МВД России “Кыштымский” для дальнейшего разбирательства», уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее на жителя Челябинска подали в суд за прикреплённый к велосипеду страйкбольный боеприпас.

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