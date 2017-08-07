Гранату нашли на территории школы в Челябинской области

Предмет, похожий на боевую гранату Ф-1, обнаружили на территории коррекционной школы в Карабаше, сообщают в пресс-службе Росгвардии по Челябинской области.

О находке днём 6 августа в экстренные службы сообщил слесарь, ремонтировавший отводный канал. На место прибыла инженерно-техническая группа ОМОН со служебной собакой.

«Бойцами ОМОН было установлено, что обнаруженным предметом является учебно-имитационная граната, внешне схожая с Ф-1. Угрозы взрыва, опасности для жизни и здоровья граждан не представляет. Обнаруженное изъято и передано сотрудникам МО МВД России “Кыштымский” для дальнейшего разбирательства», уточнили в ведомстве.