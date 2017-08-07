Гранату нашли на территории школы в Челябинской области
Предмет обнаружил слесарь.
Предмет обнаружил слесарь.
Предмет, похожий на боевую гранату Ф-1, обнаружили на территории коррекционной школы в Карабаше, сообщают в
О находке днём 6 августа в экстренные службы сообщил слесарь, ремонтировавший отводный канал. На место прибыла
«Бойцами ОМОН было установлено, что обнаруженным предметом является
Напомним, ранее на жителя Челябинска подали в суд за прикреплённый к велосипеду страйкбольный боеприпас.