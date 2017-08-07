В Омской области за три дня утонуло 5 человек
Двое из них — несовершеннолетние дети.
Двое из них — несовершеннолетние дети.
В области за выходные утонуло 5 человек, сообщает
С 4 по 6 августа полиция зарегистрировала шесть несчастных случаев на воде. В Тарском районе в посёлке Междуречье 4 августа утонул ребенок. Трое мальчиков 13, 8 и 7 лет отправились на Иртыш рыбачить. Младший из них решил искупаться, но при очередном нырянии пропал в воде. В настоящее время ведутся поиски тела.
В Кормиловском районе в селе Богдановка утонул на Оми 15-летний мальчик. Подросток сказал родителям, что пойдет в магазин, а сам отправился купаться. Местные жители видели, что ребёнок далеко заплывает, пытались его предостеречь, но подросток их не послушал.
В этот же день в Черлакскм районе в селе Бердниково в Иртыше утонула 21-летняя жительница Калачинска. Кроме того, в Кировском округе на берегу Иртыша обнаружено тело 53-летнего мужчины, который сутки назад утонул при купании. Также во время рыбалки вблизи с. Старомалиновка Нижнеомского района утонул 37-летний житель Большереченского района.