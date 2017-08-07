В Омской области за три дня утонуло 5 человек

В области за выходные утонуло 5 человек, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

С 4 по 6 августа полиция зарегистрировала шесть несчастных случаев на воде. В Тарском районе в посёлке Междуречье 4 августа утонул ребенок. Трое мальчиков 13, 8 и 7 лет отправились на Иртыш рыбачить. Младший из них решил искупаться, но при очередном нырянии пропал в воде. В настоящее время ведутся поиски тела.

В Кормиловском районе в селе Богдановка утонул на Оми 15-летний мальчик. Подросток сказал родителям, что пойдет в магазин, а сам отправился купаться. Местные жители видели, что ребёнок далеко заплывает, пытались его предостеречь, но подросток их не послушал.