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15:49 (мск), источник: АиФ Волгоград

Под Волгоградом задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске, в Волгоградской области.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе Росгвардии, сотрудники вневедомственной задержали мужчину во время несения службы в Волжском.

Наряд по приметам опознал в одном из прохожих гражданина, числившегося в федеральном розыске за кражу. Правоохранители предложили мужчине предъявить документы, после чего доставили в отдел полиции.

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