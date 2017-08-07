Под Волгоградом задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске, в Волгоградской области.
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске, в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Наряд по приметам опознал в одном из прохожих гражданина, числившегося в федеральном розыске за кражу. Правоохранители предложили мужчине предъявить документы, после чего доставили в отдел полиции.